Cinq catégories d’universités, frappées du coin du "bon sens", à partir de données "fiables", donnant une "photographie de leur activité". C’est la typologie que propose Vincent Berger, ancien conseiller pour l’éducation et l’ESR au cabinet de François Hollande, aujourd’hui conseiller maître à la Cour des comptes à la 2e chambre. Un modèle parallèle à ceux avancés par la 3e chambre de la Cour dans le rapport "Universités et territoires". Retour sur ses choix et la composition des 5 clusters d’universités, tandis qu’il détaille sa démarche et ses implications sur le fil Enseignement supérieur.