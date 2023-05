"Appliquons et allons au bout de notre programme législatif avec la Commission mais n’en rajoutons pas plus", déclare à propos du green deal Emmanuel Macron, vendredi 12 mai 2023, lors d’une prise de parole depuis l’entreprise Aluminium Dunkerque. Le chef de l’État répond ainsi à la "polémique" qu’il a provoquée la veille, au cours de l’événement "Accélérer notre réindustrialisation", appelant à "une pause réglementaire européenne" (lire sur AEF info). Si le volet climatique du pacte vert européen est sur le point d’aboutir (lire sur AEF info), ses volets biodiversité, agriculture et pollution sont beaucoup moins avancés et font l’objet d’un rejet de la frange conservatrice du Parlement et des États membres (lire sur AEF info). Le groupe Renew de la majorité présidentielle est capable de faire basculer la majorité au Parlement. Sous l’impulsion de Pascal Canfin, il défend depuis 2019 un green deal ambitieux.