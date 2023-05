Appliquer aux pays du G20 une taxe sur les transactions financières similaire à la TTF française ou au stamp duty britannique permettrait de lever entre 156 et 260 Md€ par an. C’est ce que révèle une étude de l’économiste spécialiste des marchés financiers et professeur à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Gunther Capelle-Blancard, publiée le 15 mai 2023, à un mois du sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Élargir cette TTF internationale aux transactions intra-journalières et au trading à haute fréquence, permettrait même à ses recettes d’atteindre près de 400 Md€ par an.