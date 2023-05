Engagée dans un "plan de solidarité" depuis la rentrée 2022, l’université de Strasbourg vient de lancer officiellement une mission en charge de "venir en aide aux étudiants en situation de précarité" et "d’intégrer les étudiants et chercheurs en exil", annonce-t-elle le 12 mai 2023. Cette équipe de six personnes aura des locaux dédiés à compter de septembre prochain et devra animer la "commission de solidarité" qui réunit aussi le Crous, les collectivités partenaires et le tissu associatif concerné.