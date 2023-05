Le campus des métiers et des qualifications des industries de la mer souhaite promouvoir la mobilité internationale des apprentis de l’industrie maritime. Un consortium composé de l’IUT de Brest-Morlaix, du pôle formation de l’UIMM Bretagne et du Campus national des industries de la mer a pris en charge cette question, et a déjà établi des contacts au Portugal, en Croatie ou en Inde. Les premiers séjours ont eu lieu en mars 2023. "Le plus difficile, c’est de convaincre les entreprises françaises de laisser partir leurs apprentis", observe Josselin Chesnel, chef du projet pour le consortium.