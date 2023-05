Catherine Hervieu a été élue présidente d’Atmo France lors de l’assemblée générale de la fédération du réseau national des AASQA (associations agréées de surveillance de la qualité de l’air), mercredi 10 mai 2023. Administratrice de FNE Côte-d’Or et présidente d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté depuis 2017, elle succède à Guy Bergé. Sa mission est de "développer encore plus de partenariats afin d’augmenter la visibilité du réseau et ses apports sur les enjeux pour l’amélioration de la qualité de l’air, de faire valoir la transversalité de la qualité de l’air rapportée à l’ensemble des politiques publiques à partir de leur évaluation et d’accompagner au mieux la mise en œuvre de la nouvelle directive air européenne en cours d’élaboration". Elle veut également "assurer les moyens pour les AASQA à la hauteur des ambitions qui leur sont confiées".