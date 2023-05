La Commission européenne lance une consultation sur le principe pollueur-payeur

La Commission européenne ouvre, du 12 mai au 4 août 2023, une consultation publique en vue de recueillir l’avis des citoyens et des acteurs concernés sur la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur dans l’UE. Faisant suite à un rapport critique de la Cour des comptes européenne de 2021 (lire sur AEF info), cette consultation vise à "évaluer si les politiques européennes et nationales sont suffisantes pour garantir que les pollueurs supportent le coût des mesures de prévention, de contrôle et de réparation de la pollution". Elle porte sur des aspects tels que l’utilisation d’instruments fondés sur le marché, le paiement indirect du pollueur par des subventions néfastes pour l’environnement, la non-application du principe dans le contexte des fonds de l’UE, la manière dont les responsabilités environnementales sont traitées et l’utilisation de la tarification dans les politiques. Elle servira à la préparation d’une recommandation sur la meilleure façon de mettre en œuvre ce principe dans les politiques environnementales.