Selon une source proche du dossier, confirmant une information de Contexte, le Plan bâtiment durable et le CSTB présenteront le 24 mai 2023 au gouvernement la feuille de route de décarbonation du bâtiment, qu’ils copilotent depuis un an (lire sur AEF info). Cette présentation aura lieu à 16h30, en même temps que celle des feuilles de route de décarbonation de l’aménagement et des transports, précise la source. La feuille de route de décarbonation de l’aménagement est pilotée par Anne Fraisse, directrice générale d’Urbain des bois, au nom du Réseau national des aménageurs, et par le ministère de la Transition écologique. Ces feuilles de route devaient être élaborées par les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre d’ici au 1er janvier 2023, en vertu de l’article 301 de la loi climat et résilience. Le ministère de la Transition énergétique n’avait pas répondu à l’heure où nous publions.