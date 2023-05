Après de longs échanges entre les deux chambres du Parlement et le cabinet du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, l’avenir de la proposition de loi sur le zéro artificialisation nette du Sénat semble enfin se dégager. Celle-ci sera examinée en juin prochain à l’Assemblée. Plusieurs dispositions devraient finalement être renvoyées à des décrets, explique à AEF info, le député Lionel Causse (Renaissance, Landes), ancien rapporteur de la loi climat et résilience et président du CNH.