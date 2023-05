"Conformément au souhait exprimé par la Cour s’agissant d’une optimisation des compétences et des moyens des deux forces sur le haut du spectre, les travaux se concrétisent actuellement, notamment via la création prochaine d’un SCN 'cyber'", annonce le DGGN dans sa réponse au rapport de la Cour des comptes sur les moyens affectés aux missions de police judiciaire publié le 11 mai 2023. "Ce dispositif sera combiné à une déclinaison des capacités propres à la police et la gendarmerie dans les territoires, tenant compte des spécificités et du cadre d’action de chacune des forces", explique Christian Rodriguez.