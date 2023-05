"Aujourd’hui, la démarche APP n’est plus cantonnée à la lutte contre l’illettrisme et à l’acquisition des compétences clés, nous allons décliner notre modèle pédagogique dans les parcours de formation Métiers", déclare à AEF info Yves Vernon, le vice-président de l’Apapp, qui a obtenu en décembre 2022 la labellisation Qualiopi pour l’alternance et les bilans de compétences, en plus de son renouvellement pour les actions de formation ou de VAE. "Cette reconnaissance du label va permettre à chaque adhérent de définir librement son périmètre de labellisation." En mars 2022, l’association a également remporté un appel d’offres Deffinum, qui va lui permettre de lancer un campus numérique à destination des apprenants, mais aussi "d'accompagner les structures adhérentes au réseau des APP dans le déploiement de notre modèle pédagogique à leurs autres domaines d’activité […]."