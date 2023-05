Si Emmanuel Macron indique ne pas avoir de retours négatifs sur les effets de la réforme du dialogue social en entreprise, les organisations syndicales réaffirment leurs analyses critiques des effets des ordonnances Travail de 2017. À l’occasion d’un colloque organisé par le CESE, mercredi 10 mai, les leaders syndicaux ont pointé notamment la perte de proximité et la moindre prise en compte des questions de santé et de sécurité au travail. Des griefs qu’ils devraient réaffirmer devant la Première ministre, Élisabeth Borne, lors des bilatérales programmées les 16 et 17 mai 2023.