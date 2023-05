"Après des mois de déni gouvernemental, la crise du logement est aujourd’hui bien installée, et l’augmentation continue du nombre de ménages en attente d’un logement social en est l’illustration la plus criante", déplore l’USH, le 12 mai 2023. Fin 2022, 2 423 000 demandes HLM ont été enregistrées (dont 797 000 demandes de mutation), soit 7 % de plus qu’en 2021 et 15 % de plus qu’en 2016, quand le secteur se portait mieux. C’est sans compter les ménages qui renoncent à déposer une demande, "compte tenu des délais d’attente importants" que connaissent certains territoires, souligne l’USH. Sa présidente, Emmanuelle Cosse, appelle le gouvernement à renforcer les moyens financiers des bailleurs sociaux (via des aides à la pierre, la fin de la RLS ou encore la mobilisation de fonciers publics…) pour construire plus de HLM. Après avoir activement participé au CNR, elle ne souhaite pas "renouveler l’exercice ad nauseam".