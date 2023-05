Le tribunal administratif se prononcera lundi 22 mai 2023 sur un recours de l’opposition socialiste à la mairie de Grenoble visant à suspendre la vente des actions de la ville dans Grenoble habitat à CDC habitat, et la transformation de la SEM en ESH. Cette décision tranchera probablement un débat d’interprétation légal, entre la préfecture de l’Isère qui indique que des communes ne pourront pas conserver des actions au sein de la future SA HLM, et la ville de Grenoble qui affirme le contraire. Une décision surveillée de près par la ville de La Tronche et la métropole.