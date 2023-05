Embag, spécialiste du négoce, commercialise auprès des viticulteurs bouchons en liège, cartons et caisses en bois. Elle vient d’intégrer la Convention des entreprises pour le climat. Le but : revoir, grâce à un programme d’accompagnement, tout son modèle pour réduire au maximum son empreinte carbone. Une démarche qui n’est possible, aux yeux du dirigeant, que parce que le management a été complètement révisé. Embag a développé l’autonomie des salariés en même temps que leur implication dans les projets collectifs, explique Éric Bornert, dans un entretien à AEF info réalisé jeudi 11 mai 2023.