Isabelle Rougier s’apprête à quitter le poste de directrice régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement en Île-de-France, auquel elle avait été nommée pour cinq ans le 23 juillet 2018. Ce changement pourrait avoir lieu "à l’automne", mais sans certitude sur la "date précise pour l’instant", car tout dépendra du recrutement de son successeur, explique-t-elle à AEF info le 12 mai 2023. Le poste est officiellement vacant depuis la publication d’un avis au JO, ce vendredi. Isabelle Rougier réintégrera ensuite l’Igas où elle a travaillé entre 2007 et 2009, puis entre 2014 et 2018. Au cours de sa carrière, elle a également été conseillère dans plusieurs cabinets ministériels et elle a dirigé l’Anah, entre 2010 et 2014 (lire sur AEF info). Isabelle Rougier a été a été la deuxième personne, après Jean-Martin Delorme, à occuper le poste de Drihl, créé en 2010.