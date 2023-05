L’indice des prix à la consommation a augmenté de 5,9 % entre avril 2022 et avril 2023 (après 5,7 % en mars) et de 0,6 % sur un mois, selon les données publiées par l’Insee le 12 mai 2023. Cette hausse de l’inflation est notamment due à l’accélération des prix de l’énergie (+6,8 % sur un an après +4,9 % en mars). Notamment de ceux de l’électricité (+11,2 % après +11 %), alors que ceux du gaz ralentissent nettement sur an (+22,9 % après +35,6 %). Les prix des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères augmentent, eux, à un rythme proche de celui du mois précédent (+3,1 % après +3,0 %).