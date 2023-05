L’université privée américaine Rice, basée à Houston (Texas), et positionnée dans les 150 premières universités mondiales du palmarès de Shanghai et dans le top 50 en chimie, nanosciences et nanotechnologies, avait annoncé son intention de s’implanter à Paris l’été dernier : le "Rice Paris Global Center", situé dans un hôtel particulier du Marais en cours de rénovation, sera inauguré le 22 mai 2023, à l’occasion d’une conférence scientifique réunissant les deux prix Nobel français Albert Fert (CNRS/Thales) et Gérard Mourou (Polytechnique), en présence de Reginald DesRoches, président de Rice.