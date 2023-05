"Plus de 15 000 nouvelles places de formation aux métiers de l’industrie seront ouvertes dès la rentrée 2023", a annoncé Emmanuel Macron le 11 mai 2023, alors qu’un projet de loi sur l’industrie verte sera présenté en conseil des ministres la semaine prochaine. "700 M€ seront engagés dans les prochains mois pour accélérer la formation aux métiers d’avenir et faire évoluer la carte des formations", indique l’Élysée. "Nous allons poursuivre la réforme des filières courtes dans l’enseignement supérieur, le rapprochement entre nos universités et le monde de l’entreprise", annonce le chef de l’État.