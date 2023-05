L’agence de protection de l’environnement américaine, l’EPA, a dévoilé le 11 mai 2023 de nouvelles normes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques. S’il était adopté, ce plan permettrait "d’éviter plus de 600 millions de tonnes CO2, tout en prévenant 300 000 crises d’asthme et 1 300 décès prématurés, rien que sur l’année 2030", évalue l’agence. Il devrait cependant "se heurter à l’opposition de l’industrie des énergies fossiles, des exploitants de centrales électriques et de leurs alliés au Congrès", prévient le New York Times.