Les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre entre 1988 et 1997 lors de la passation de marchés d’entreprise de travaux publics pour la rénovation de deux lycées ont causé un préjudice matériel de plusieurs dizaines de millions d’euros à la Région d’Île-de-France. Le Conseil d’État (19 février 2023, req. n° 451710 et req. n° 451817) confirme que la CAA de Paris pouvait admettre que l’action en responsabilité de la nouvelle majorité politique du Conseil régional dirigée contre les entreprises du BTP en cause n’était pas prescrite mais que l’évaluation de l’indemnisation devait être réduite d’un tiers à raison des fautes de service commises par des agents de la collectivité. Antony Taillefait (1) analyse les décisions des juges administratifs.