La refonte de l’accompagnement des allocataires du RSA est au cœur de l’avant-projet de loi "Pour une nouvelle société du travail et de l’emploi". Le texte fait actuellement l’objet d’une concertation entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux. Conformément au rapport France Travail du haut-commissaire Thibaut Guilluy, il entend modifier l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. Le régime des sanctions est également amené à évoluer. Des sujets qui impliquent le nouvel opérateur France Travail mais aussi les conseils départementaux.