77 % des jeunes considèrent l’intérim "comme un bon moyen de construire leur parcours professionnel" (Prism’emploi)

"L’intérim est perçu très positivement par les jeunes : 77 % d’entre eux considèrent cette voie comme un bon moyen de construire leur parcours professionnel, une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport à janvier 2020", se félicite l’organisation patronale, Prism’emploi, en présentant son nouveau baromètre, lundi 16 novembre 2020. Plus largement, "malgré le contexte sanitaire, les jeunes gardent une perception plutôt positive de la situation de l’emploi : plus d’un jeune sur deux se dit optimiste à ce sujet, ce qui constitue même une progression de 7 points par rapport à janvier 2020", observe-t-on dans cette enquête réalisée par Opinion Way. Ceci étant, "plus d’un jeune sur deux s’est vu contraint de revoir son projet professionnel à la suite de la crise sanitaire", tant sur le type de contrat que sur le secteur d’activité voire le métier envisagé.