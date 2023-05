Quatre ans après un rapport qui avait constaté une situation financière "très dégradée" de l’université Toulouse-III Paul-Sabatier, la Cour des comptes estime, dans un rapport publié le 12 mai 2023, que celle-ci est "assainie" mais que "des risques majeurs subsistent en matière de sécurité et de soutenabilité financière". Elle note la persistance d’une organisation facultaire du fait de projets de réorganisation inachevés, la présence d’une gouvernance politique "pléthorique et peu lisible" et une administration "en souffrance" du fait de départs massifs. La Cour salue la gestion des RH "plus centralisée" et "plus efficace".