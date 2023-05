Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant la sécurité publique :Matignon va lancer un "centre d’analyse et de lutte contre les violences faites aux élus" ;le Pnat ouvre des enquêtes suite aux décès d’un journaliste français en Ukraine et d’un ressortissant français lors de l’attaque d’une synagogue à Djerba ;l’Ukraine recevra un second laboratoire mobile d’analyse ADN ;un ex-membre des "Pink Panther", soupçonné de diriger la plus grande organisation criminelle de trafic de drogue des Balkans, arrêté par Europol ;44 sites de faux billets pour les JOP 2024 détectés depuis mars…