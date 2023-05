Pour réindustrialiser la France, et pourvoir les postes vacants dans l’industrie, Emmanuel Macron compte sur l’orientation et la réforme du lycée pro, annonce-t-il à une réunion avec les acteurs de l’industrie le 11 mai 2023. Lors de la présentation de sa feuille de route pour accélérer la réindustrialisation, il a dit vouloir "changer les représentations, et mieux informer les jeunes dès la 5e", et a rappelé l’évolution de la carte des formations qui, dans le cadre de la réforme du lycée pro, doit être "au plus près des territoires". Plus de 15 000 places de formation ouvriront à la rentrée.