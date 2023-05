Selon les calculs d’AEF info, réalisés à partir des premières données du MEN le 10 mai 2023, le nombre d’admissibles est moins élevé que le nombre de postes offerts aux CRPE publics externes de Créteil et Versailles, ainsi qu’aux Capes externes publics de lettres classiques et d’allemand. Dans d’autres disciplines, le nombre d’admissibles n’est que très légèrement supérieur au nombre de postes. Ainsi, 881 postes offerts au CRPE sont déjà sûrs d’être non pourvus, et 191 postes du Capes. Guislaine David (Snuipp-FSU) juge "urgent que le ministère prenne la mesure des difficultés de recrutement".