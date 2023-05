Le 11 mai 2023 à la Caisse d'assurance vieillesse de Saint-Denis, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini a fixé l'objectif d'automatiser la pension de réversion. Dans un premier temps, en 2023, le parcours de contact de l'usager ayant perdu un proche doit être simplifié par l'envoi d'un courrier plus humain et par un appel systématique de la personne, pour l'accompagner dans l'attribution du droit. Après 2023, l'objectif sera d'automatiser le versement de la pension de réversion.