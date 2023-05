Alors que quatre agents du service informatique chargé du recensement de l’Insee sont encore en grève depuis le 24 avril en opposition à la réforme des retraites, la direction a rejeté, jeudi 11 mai 2023 au soir, la demande des grévistes d'apposer une bannière sur la mobilisation en cours sur la plateforme de recensement Omer, dont l’ouverture est retardée (lire sur AEF info). Un mail du secrétariat général envoyé aux agents grévistes et aux syndicats annonce que "la direction […] a décidé de ne pas signer le protocole d'accord proposé" et précise être "attachée à la reprise du travail du service informatique en charge du recensement". Elle prévient qu'une "information sur [le] retard et ses raisons sera diffusée sur le site, dans la forme jugée adaptée […]". Dans un communiqué, le comité de mobilisation affirme qu'il n'y aura pas de reprise du travail "sans conclusion d'un accord".