Le maire et président de la métropole toulousaine Jean-Luc Moudenc a détaillé, jeudi 11 mai 2023, un "plan d’adaptation face aux fortes chaleurs" qui rassemble 30 actions à mettre en œuvre d’ici la fin de l’année pour "protéger les plus fragiles", "rendre les espaces publics plus agréables", et "préparer la ville au climat de demain". Au-delà de ces mesures, la métropole finalise un plan d'adaptation structurant 2024-2030 qui sera soumis à la concertation publique du 1er juin au 30 octobre puis présenté au cours de l’hiver prochain.