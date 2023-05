Au centre du futur réseau France Travail, il y aura l’opérateur France Travail qui succédera à Pôle emploi à partir du 1er janvier 2024. L’avant-projet de loi "pour une nouvelle société du travail et de l’emploi" précise les missions du futur opérateur et revoit les contours de la convention tripartite conclue avec l’État et l’Unédic. Par ailleurs, "les organismes spécialisés dans le repérage et la remobilisation vers l’emploi et l’autonomie" vont intégrer le service public de l’emploi.