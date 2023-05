Les syndicats de police ont été reçus à l’Élysée, vendredi 12 et lundi 15 mai 2023. Le cabinet du président a confirmé que des mesures contre les casseurs étaient à l’étude. Ces rencontres font suite à un courrier de la CFE-CGC demandant le soutien du président aux policiers face à une situation qu’ils décrivent comme "apocalyptique", sur fond de contestation contre la réforme des retraites. L’autre composante du bloc syndical, l’Unsa-Fasmi, n’a pas signé la lettre et a été reçue séparément. Les deux entités assurent qu’il n’y a "pas de mésentente" et que leurs revendications sont partagées.