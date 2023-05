BUT 2 ou BUT 3 : quel est le bon niveau de sortie des étudiants en IUT pour poursuivre leurs études en école d’ingénieurs ? Les "passerelles" étaient l’un des thèmes débattus lors d’une journée organisée par le club EEA (club des enseignants et des chercheurs en électronique, électrotechnique et automatique), le 10 mai 2023 à Paris. Une autre question sensible se profile, alors que les premiers diplômés de BUT 3 sortiront l’an prochain : écoles d’ingénieurs et masters se retrouveront-ils en concurrence pour accueillir ceux des diplômés de BUT 3 qui poursuivront leurs études ?