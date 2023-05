L’Inalco annonce rejoindre l’alliance universitaire EUniWell, dans un communiqué du 11 mai 2023. L’institut "renforcera son rôle d’université de recherche européenne de premier plan dans le domaine des études aréales et globales fondées sur les langues", en menant "des projets ambitieux" :"la mise en œuvre d’un Institut européen des langues peu diffusées,l’élaboration d’un programme doctoral européen en études aréales,la mise sur pied d’observatoires multilingues permettant de favoriser les études comparatives sur les enjeux sociaux, politiques et stratégiques contemporains".EUniWell est une alliance d’universités européennes, lancée en 2020 sur la thématique du bien-être (lire sur AEF info), avec notamment Nantes université. Elle compte désormais onze partenaires, et forme un réseau composé de 330 000 étudiants et de près de 60 000 personnels universitaires.