Voici quelques actualités récentes intéressant la ville intelligente et durable :la mise en ligne du portail cartographique des énergies renouvelables par le Cerema et l’IGN ;le thème de l’édition 2023 du congrès mondial smart city de Barcelone ;Rennes veut devenir "ville à 30" ;l’attribution par la région Normandie d’aides financières aux énergies renouvelables ;la candidature de Grenoble au renouvellement du label "Territoire engagé climat air énergie 5 étoiles" ;le lancement du challenge "IA pour la transition énergétique" par la région Île-de-France et RTE ;…