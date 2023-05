"La transformation de l’Inhesj en IHEMI n’a rompu le lien ni avec le ministère de la Justice ni avec celui de la Défense, au contraire. Nous continuons notre travail, comme avant, main dans la main avec ces deux ministères. Ce qui n’empêche pas que l’IHEMI s’ouvre à d’autres ministères et même à d’autres collectivités ou institutions", indique son directeur Éric Freysselinard, dans une interview à AEF info. Les publics d’auditeurs des sept sessions nationales et cycles, auxquels peuvent actuellement candidater les cadres publics (notamment commissaires de police et colonels de gendarmerie) et privés (directeurs de la sécurité par exemple) en sont l’une des illustrations. Le directeur évoque également les activités de recherche de l’institut, son lien avec l’académie de police, et les partenariats internationaux.