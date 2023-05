Le CSA ministériel (Comité social d’administration) a voté contre le projet de décret visant à réformer le Cneser disciplinaire, le 11 mai 2023, avec huit voix contre (CGT, FSU, FO et Sud), quatre voix pour (Unsa) et trois absentions (Sgen-CFDT). Pour la FSU, il faut conserver "une présidence non chapeautée par l’administration ou un conseiller d’État". Le texte doit entrer en vigueur dès l’installation de l’instance renouvelée, à l’issue des élections prévues du 12 au 15 juin 2023. Autre point discuté lors de la séance : la programmation des travaux du CSA ministériel pour 2023.