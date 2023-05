L’université de Nairobi (Kenya), 4 écoles du réseau ParisTech (AgroParisTech, Chimie ParisTech-PSL, Ponts ParisTech et Mines Paris-PSL) et CentraleSupélec ont signé un "accord de partenariat tripartite" pour développer, sur les 4 prochaines années, un "complexe science et ingénierie" à Nairobi, annoncent-elles le 11 mai 2023. Ce complexe, en partie financé par un prêt souverain de l’AFD, permettra de "partager les savoir-faire" dans 5 domaines : "la gouvernance, les programmes d’études, les liens entre l’université et les entreprises, la recherche et l’innovation, et l’internationalisation".