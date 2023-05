Des représentants des secteurs de la construction, de l'architecture, de la promotion immobilière et du logement social en Haute-Savoie ont alertaient, jeudi 11 mai, sur l'accumulation de signaux négatifs pour la production de logements dans le département. Annulations de permis de construire, emboîtement des réglementations environnementales, rareté du foncier... Ils ne redoutent plus seulement l'aggravation de la crise du logement, mais également une crise de l'emploi et de l'accès aux services publics.