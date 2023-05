Si la sécurité des usines textile s’est améliorée au Bangladesh depuis l’effondrement meurtrier du Rana Plaza il y a dix ans, les conditions de travail sont encore loin d’être exemplaires. De nombreuses dérives sont liées à l’ultra fast fashion, qui produit toujours plus de vêtements low cost. Lors d’une conférence le 10 mai, le député français Dominique Potier et sa consœur allemande Bärbel Kofler rappellent les avancées dues aux lois nationales sur le devoir de vigilance et comptent sur une adoption rapide de la directive européenne en cours d'examen. Les marques engagées misent également sur l’affichage environnemental.