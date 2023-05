La présidente d’une association d’aide aux gendarmes condamnée pour le harcèlement d’un commandant de gendarmerie

La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme, mardi 7 mai 2019, la condamnation de la présidente de l’AAMFG (association d’aide aux membres et familles de gendarmes) pour le harcèlement moral du commandant de la compagnie de la gendarmerie où l’association était hébergée. Les juges constatent que la prévenue, qui avait l’oreille des supérieurs hiérarchiques de l’officier, avait multiplié auprès d’eux les contacts par courriel, téléphone et SMS, se plaignant de lui et le dénigrant auprès de ses subordonnées, entraînant une dégradation de ses conditions de travail.