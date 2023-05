IMT Atlantique et l’université de Bretagne Occidentale ont lancé début 2022 un double diplôme médecin-ingénieur visant à préparer les médecins aux enjeux de la médecine du futur. "Ce profil hybride de médecin-ingénieur connaît une très forte demande", selon Chafiaa Hamitouche, professeure à IMT Atlantique. La santé du futur, axe stratégique de la formation et de la recherche d’IMT Atlantique, se retrouve aussi, au sein de l’école, dans une des thématiques d’approfondissement proposées aux étudiants, et dans un projet lauréat de l’AMI "Compétences et métiers d’avenir".