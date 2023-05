Acteur spécialisé dans l’usurpation d’adresse email d’entreprise, fragilité de la supply chain, recrudescence des attaques par déni de service distribué… Tels sont les principaux enseignements du premier "panorama de la cybermenace maritime" présenté par l’entreprise Own et l’association France Cyber Maritime, jeudi 11 mai 2023. Ce document fait notamment état d’une hausse de 21 % des attaques contre le secteur entre 2021 et 2022, d’après les informations collectées en sources ouvertes. La menace a notamment été marquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.