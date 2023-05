Le gouvernement promet un accompagnement "plus personnalisé" des demandeurs d’emploi dans le cadre d’un contrat d’engagement "unifié" et d’un régime de droits et devoirs "rénové", dans l’avant-projet de loi "pour une nouvelle société du travail et de l’emploi". Ce texte, qui précise les contours de France Travail, est actuellement soumis à la concertation. Seront inscrits auprès de cet opérateur appelé à succéder à Pôle emploi les chômeurs qui demandent leur inscription et, à l'avenir, les personnes qui demandent le RSA, de même que celles suivies par les missions locales et Cap emploi.