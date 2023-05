Voici une sélection de brèves sur le climat :la France prépare une stratégie "d’investissement solidaire et durable" visant en priorité les pays les plus vulnérables,la Chine sera représentée "à haut niveau" au sommet de juin sur le nouveau pacte financier,France Stratégie publie une série de travaux sur les coûts de la tonne de CO2 évitée dans différents secteurs,le HCC nomme un directeur adjoint spécialiste de l’adaptation,l’Assemblée nationale veut renforcer les liens entre Parlement et HCC,à la veille du G7, l’Allemagne défend les investissements dans le gaz, etc.