Voici une sélection d'informations en bref sur la RSE et la finance durable : Des tensions se font jour face au changement de dirigeants chez Impact FranceUne nouvelle directrice impact a été nommée chez KPMGLe Parlement a adopté sa position sur la directive contre le greenwashingLa stratégie de décarbonation de Cristal Union a été validée par le SBTiUn plaidoyer pour une supply chain circulaire a été publiéCarbon Tracker documente l'écart entre les engagements et les pratiques de fondsL’État participe à un fonds d’investissement dédié aux minerais et métaux critiquesL'ISSB ouvre une consultation sur la compatibilité avec les standards SASB