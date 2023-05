"Afin de vous faire comprendre notre détermination et alerter nos concitoyens, nous avons voté en AG le 14 avril la rétention des évaluations de Parcoursup" pour intégrer une école d’architecture. Voici ce qu’indique une lettre ouverte du 8 mai 2023, signée par des enseignants de 20 de ces écoles et adressée à la ministre de la Culture. Pour les signataires, le ministère "n’apporte pas de réponse satisfaisante aux alertes et aux revendications qui [lui] ont été adressées depuis plus de trois mois", sur les difficultés financières des Ensa. Une mobilisation est prévue le 12 mai.