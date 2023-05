La performance de la médecine scolaire est "plutôt dégradée", affirme Robin Reda, député (Renaissance), dans son rapport sur la médecine scolaire et la santé à l’école, présenté le 10 mai 2023. Par exemple, seuls 60 % des bilans infirmiers de la 12e année sont réalisés et seuls 20 % des élèves ont eu leur visite médicale obligatoire de la 6e année. Deux éléments principaux expliquent les difficultés de la santé à l’école : le manque de personnels et un "pilotage défaillant". L’élu émet des recommandations. Pap Ndiaye reconnaît les difficultés et plaide pour une "refonte de la santé scolaire".