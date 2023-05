Se basant sur une enquête réalisée auprès de 411 habitants, Angers Loire métropole affirme, jeudi 11 mai 2023, que plus de 90 % de la population adhère au projet de territoire intelligent, le jugeant "utile à la collectivité pour mieux gérer le territoire et améliorer le quotidien des habitants en termes de sécurité, transports ou connectivité". Cette enquête a été réalisée dans le cadre d’un programme international visant à informer la population de la présence de capteurs et de la finalité des données collectées.