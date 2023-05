Faire des données du doctorat un outil de pilotage des établissements, éviter la redondance des demandes de données grâce à un système de partage, etc. Voici quelques-uns des enjeux mis en avant lors d’une table ronde consacrée à l’usage des données du doctorat et à la manière d’optimiser leur collecte auprès des établissements, organisée dans le cadre de la journée du doctorat du MESR, le 11 mai 2023 à Angers. Les intervenants sont revenus sur les liens existants entre les différentes bases de données sur le doctorat et sur l’évolution des évaluations des formations doctorales menées par le HCERES.